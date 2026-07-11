Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler - Son Dakika
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Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

11.07.2026 01:28
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ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, ordunun ve istihbarat kurumlarının yıllardır üzerinde çalıştığı UFO’lara ait yeni gizli belgeleri ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Pentagon tarafından yayımlanan dördüncü belge paketinde, nükleer tesisler üzerinde uçan elmas şeklindeki araçlardan, denizanası benzeri cisimlere kadar çok sayıda şok edici rapor ve video yer aldı.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO dosyalarında "eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık" adımı atarak dördüncü gizli belge paketini erişime açtı. Pentagon’un resmi internet sitesinde yayımlanan dördüncü dalga dosyalarda onlarca yeni askeri rapor, kızılötesi fotoğraf ve radar kaydı paylaşıldı.

SEKİZ KÖŞELİ CİSİM VE "DENİZANASI" UFO

Yayımlanan son veri paketinde dünya çapında en çok ses getiren dosyalardan biri, 2025 yılında Doğu Asya'daki Sarı Deniz üzerinde askeri kameralara takılan sekiz köşeli gizemli nesne oldu. Yaklaşık 18 saniyelik kızılötesi görüntüde, cismin aerodinamik kurallara meydan okuyarak havada tamamen sabit kaldığı anlar yer alıyor.

Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

Bir diğer kritik video ise 2020 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde kaydedildi. Askeri personelin "denizanasına benzeyen, bordo tonlarında karanlık bir nesne" olarak tanımladığı cismin, yaklaşık 3,5-4,5 metre yüksekliğinde olduğu ve motoru ya da kanadı olmamasına rağmen rüzgarla birlikte hızla hareket ettiği rapor edildi. Arşivde ayrıca, ABD'nin batı semalarında keskin zikzaklar çizerek ilerleyen ve Pentagon tarafından ‘hala çözülememiş gizemli vakalar’ kategorisinde tutulan esrarengiz bir hava aracının da görüntüsü bulunuyor.

Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

NÜKLEER SİLAH TESİSİNDE "ELMAS" ALARMI

Belgeler arasında güvenlik bürokrasisini en çok alarma geçiren olayın, 2015 yılında Teksas'taki Pantex Nükleer Silah Tesisi’nde yaşandığı ortaya çıktı. Enerji Bakanlığı raporlarına yansıyan olayda, tesis korumasındaki güvenlik radarları tamamen sessiz şekilde ilerleyen elmas biçiminde bir cisim saptadı.

Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

Yerden sadece 30 ila 60 metre yükseklikte, nükleer depoların üzerinde uçan cismin hiçbir görünür itki (motor/egzoz) sistemi taşımadığı aktarıldı. Tesisin kırmızı alarma geçirilmesine neden olan olayın ardından elde edilen tüm deliller, Sandia Ulusal Laboratuvarları'nın teknik incelemesinin ardından FBI'a teslim edildi.

Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

EMEKLİ GENERALLERİN "DÜNYA DIŞI YAŞAM" RAPORU DA DOSYADA

ABD'nin kendi askeri verilerinin yanı sıra, arşiv paketine emekli Fransız generaller ve savunma uzmanları tarafından hazırlanan meşhur COMETA Raporu da eklendi. Söz konusu raporda, incelenen bazı UFO vakaları için en makul ve mantıklı açıklamanın "dünya dışı yaşam" olabileceği savunulurken, dünya hükümetlerine acilen bu olasılığa karşı savunma stratejileri geliştirme çağrısı yapılıyor.

Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

"UZAYLILARIN RESMİ TEYİDİ ANLAMINA GELMİYOR"

Yayımlanan dördüncü paketle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Başkan Donald Trump'ın talimatıyla hükümetimizin UFO hakkındaki bilgileri konusunda eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlıyoruz. Amerikan halkının bunları kendisinin görme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Pentagon, 8 Mayıs'ta açılan resmi UFO arşiv sitesinin kısa sürede 1,7 milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştığını bildirdi.

Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

Ancak Pentagon yetkilileri, bu görüntülerin paylaşılmasının nesnelerin kesin olarak uzaylılara ait olduğu ya da kökenlerinin çözüldüğü anlamına gelmediğini, resmi doğrulama aşaması için olayların büyük bölümünde incelemelerin sürdüğünü önemle vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik Okyanusu, Donald Trump, Gündem, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ufo Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler - Son Dakika

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