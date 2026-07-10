Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Singapur'da görevli 24 yaşındaki bir polis memuru, aralarında meslektaşlarının da bulunduğu 9 erkeği gizlice görüntülediği ve iki kişiye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında toplam 13 ayrı suçlama yöneltilen polis memurunun yargılanmasına devam ediliyor.

POLİS MEMURUNA 13 AYRI SUÇLAMA

Singapur'da görev yapan 24 yaşındaki bir polis memuru hakkında, iki cinsel taciz ve 11 gizlice görüntüleme suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme, mağdurların kimliklerinin korunması amacıyla sanığın isminin açıklanmasına izin vermedi.

Savcılığa göre zanlı, 2023 ile 2025 yılları arasında mahalle polis merkezi, Home Team tesisleri ve farklı noktalarda suçları işledi.

MESLEKTAŞLARINI DA GİZLİCE GÖRÜNTÜLEDİĞİ İDDİASI

İddianamede, mağdurlardan altısının polis merkezi ve Home Team tesislerinde hedef alındığı belirtildi. Şüphelinin, bazı mağdurları iç çamaşırlarıyla bulunduğu sırada, bazılarını ise çıplak halde duş alırken veya tuvalette gizlice cep telefonuyla kayda aldığı öne sürüldü. Ayrıca iki mağdura yönelik cinsel taciz suçlaması da dosyada yer aldı.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Singapur Polis Teşkilatı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polislerin en yüksek disiplin ve etik standartlarına uymak zorunda olduğunu belirterek, yasaları ihlal eden personel hakkında tavizsiz işlem yapıldığını bildirdi. Yetkililer, yargı süreci devam ettiği için daha fazla açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

AĞIR CEZALARLA KARŞI KARŞIYA

Sanığın davasının 6 Ağustos'ta yeniden görüleceği açıklandı. Suçlamaların sabit görülmesi halinde her bir gizlice görüntüleme suçundan iki yıla kadar, her bir cinsel taciz suçundan ise üç yıla kadar hapis cezasının yanı sıra para cezası ve kırbaç cezası alabileceği belirtildi.