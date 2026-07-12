Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi - Son Dakika
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Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA\'dan jet açıklama geldi
12.07.2026 09:00
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İngiltere’nin Norveç’i 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldiği maçta, beraberlik golü öncesinde topun kamera kablosuna çarptığı iddiası tartışma yarattı. FIFA, topun içindeki sensörün herhangi bir temas kaydetmediğini ve topun yönünün değiştiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise hakem kararına sert tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç, Miami’de karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadeleyi uzatmalarda 2-1 kazanan İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Norveç, 36. dakikada Andreas Schjelderup’un golüyle öne geçti. İngiltere’ye beraberliği ilk yarının uzatma anlarında Jude Bellingham getirdi. Yıldız futbolcu, 93. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını yarı finale taşıyan golü kaydetti.

BERABERLİK GOLÜ ÖNCESİNDE KABLO İDDİASI

Karşılaşmanın ardından İngiltere’nin beraberlik golünden önce yaşanan pozisyon tartışma konusu oldu. Norveç cephesine göre kaleci Orjan Nyland’ın kullandığı vuruşun ardından yükselen top, sahanın üzerindeki Spidercam sistemine ait kabloya çarparak yön değiştirdi.

Pozisyonun devamında İngiltere topu kazanırken, atak Bellingham’ın 45+2. dakikada kaydettiği beraberlik golüyle sonuçlandı. Bazı tekrar görüntülerinde topun kabloya temas etmiş olabileceği öne sürülürken, karşılaşmanın hakemleri oyunu durdurmadı.

FIFA SENSÖR VERİLERİNİ İŞARET ETTİ

Tartışmalar üzerine FIFA’dan açıklama geldi. FIFA, maç topunda bulunan bağlantılı sensörün söz konusu anda herhangi bir temas tespit etmediğini bildirdi.

Açıklamada, sensör verilerinde topun “kalp atışı” olarak tanımlanan hareket kayıtlarında olağan dışı bir değişiklik görülmediği, bu nedenle topun kamera kablosuna değdiğine veya hareketinin kablo nedeniyle değiştiğine ilişkin kanıt bulunmadığı belirtildi. FIFA, bu veriler doğrultusunda golün geçerli sayıldığını savundu.

Turnuvada kullanılan bağlantılı top teknolojisi, içindeki sensör aracılığıyla saniyede yüzlerce kez hareket verisi üreterek topa yapılan temasları belirlemeye yardımcı oluyor.

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

SOLBAKKEN: NORVEÇ’İN SAHAYA MI GİRMESİ GEREKİYORDU?

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakemlerin pozisyonu fark etmemesine tepki gösterdi.

Solbakken, “Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz. Hakemler bunu fark etmemiş olamaz. Fark etmeleri için Norveç’in sahaya mı girmesi gerekiyordu?” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, topun kabloya çarptığının belirlenmesi halinde oyunun hakem atışıyla yeniden başlatılması gerektiğini belirterek, pozisyonun Norveç savunmasının yerleşimini bozduğunu savundu.

KABLOYA TEMAS EDİLSEYDİ KARAR NE OLACAKTI?

Futbol oyun kurallarına göre topun kamera kablosu gibi bir dış etkene temas etmesi ve oyuna müdahale oluşması halinde hakemin oyunu durdurması, ardından temasın yaşandığı noktadan hakem atışıyla karşılaşmayı yeniden başlatması gerekiyor.

Ancak FIFA’nın sensör verilerine dayanarak temas olmadığı yönünde karar vermesi nedeniyle gol geçerli sayıldı ve karşılaşmanın sonucu değişmedi.

İNGİLTERE’NİN RAKİBİ ARJANTİN

Uzatmalarda gelen galibiyetle yarı finale yükselen İngiltere, final bileti için Arjantin ile karşı karşıya gelecek. İngiltere böylece 2018’den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda son dört takım arasına kaldı.

Dünya Kupası, İngiltere, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Norveçin hakkı yenmiştir. 0 0 Yanıtla
  • Anthony Montaja Anthony Montaja:
    Bence zaten kablo da Hakem gibi oyunun bir parçası 0 0 Yanıtla
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