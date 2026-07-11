Olay, bugün saat 11: 00 sıralarında Üsküdar Marmaray Tren istasyonunda meydana geldi. İddiayta göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı. Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu. Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Kadın Yolcu Trenin Altında Sıkıştı - Son Dakika
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