Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı - Son Dakika
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Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane Dunga\'dan Türkiye itirafı
10.07.2026 20:19
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Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk adaylarını açıkladı. Dunga, Türkiye’nin turnuvaya erken veda etmesini değerlendirerek, ''Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor'' dedi.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

''FUTBOL BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRDİ''

Şampiyon oldukları 1994 yılı ile 2026 Dünya Kupası'nı kıyaslayan Dunga, turnuvada yüksek hava sıcaklığı, su molaları ve oyuncu değişiklik hakkı gibi farklılıklar olduğunun altını çizdi. Dunga, "Hava sıcaklığı çok yüksek olsun ya da olmasın, futbol bir şeyleri değiştirdi. Çünkü 5 oyuncu birden değişebiliyor ve maça 25 dakikada bir ara veriliyor." dedi.

''İSPANYA VE FRANSA FAVORİ

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi. Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE ŞAHİT OLDUM''

Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dunga, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum." dedi.

''BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI''

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili olarak Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor. Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kupası Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı - Son Dakika

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