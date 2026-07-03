İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti - Son Dakika
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İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

03.07.2026 07:13
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen İngiliz uyruklu bir turist, sokak ortasında eşine ve onu korumaya çalışan çocuğuna acımasızca saldırdı. Yere yığılan kadına vurmaya devam eden şahıs, çevredeki vatandaşların ve restoran çalışanlarının müdahalesiyle durdurulabildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarının ardından saldırgan turist, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris, gece saatlerinde kadına ve çocuğa yönelik korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. Kalabalık bir caddede bulunan bir restoranın önünde meydana gelen olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE EŞİNE, SONRA ÇOCUĞUNA SALDIRDI

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; üstü çıplak ve aşırı alkollü olduğu belirtilen İngiliz uyruklu erkek turist, sebebi henüz bilinmeyen bir tartışmanın ardından eşine fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere yığılırken, saldırgan adam yerde yatan kadına da vurmaya devam etti.

Bu esnada, annesini korumak için araya girmeye çalışan çiftin küçük yaştaki çocukları da babasının acımasız darbelerinden nasibini aldı. Adam, kendisini engellemeye çalışan çocuğunu da sert bir şekilde iterek darp etti.

MÜŞTERİLER VE ÇALIŞANLAR ENGEL OLDU

Yaşanan bu kan donduran şiddet karşısında çevredeki vatandaşlar, restoran müşterileri ve çalışanlar sessiz kalmadı. Olayı görenler hızla müdahale ederek saldırganı kadından uzaklaştırmaya çalıştı. Birçok kişinin araya girmesiyle ancak zapt edilebilen şahıs, kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırgan turisti gözaltına aldı. Şiddet mağduru kadın ve çocuğun sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması, kadına şiddet konusundaki tepkileri bir kez daha gündeme getirdi.

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Son Dakika Güncel İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    tatile Türkiye ye gelirsen böyle olur işte, aynı bize benzemis 1 0 Yanıtla
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