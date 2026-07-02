Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim

Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
02.07.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabancayla 2 şarjör mermiyle vurarak öldüren Imad Almograbi (45) mahkemedeki savunmasında ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürerek, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım" dedi.

ANTALYA'da tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabancayla 2 şarjör mermiyle vurarak öldüren Imad Almograbi (45) mahkemedeki savunmasında ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürerek, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım" dedi.

Olay, 25 Kasım 2025'te saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı olan kuzenler Imad Almograbi ile Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. Panik yaşayan müşteriler uzaklaşmaya çalışırken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş etmeyi sürdürdü. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından otomobil ile kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Imad Almograbi, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Olay anını hatırlamadığını öne süren Imad Almograbi, Doğan Duman'ın kendisine hakaret edip tehditler savurduğunu belirterek, "Doğan bana çok fazla küfretti, ailemle tehdit etti. Mezardaki annemi çıkarıp kötü şeyler yapmakla, karımı kızlarımı pazarlamakla tehdit etti. Biz hepimiz bir aileyiz, ölen öz amcamın oğlu. Silahım belimde takılıydı. Keşke onun yerine ben ölseydim. 6 çocuğum var, hem kendi çocuklarım hem onun çocukları için çok üzgünüm. Tüm hayatım değişti. Filistin'den Türkiye'ye çocuklarımın can güvenliği için gelmiştim. 7 aydır tutukluyum, ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmada izlenen görüntülerde tartışma seslerinin kayıtlara yansıdığını belirterek, görüntü çözümü yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Doğan Duman, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
MR’a giren Talisca’nın son durumu belli oldu MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu
Beşiktaş’ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Toplam sayı 6’ya çıktı Dünya Kupası’nda 2 istifa daha Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
10:12
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
08:33
Cep telefonlarında yeni dönem Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 12:29:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.