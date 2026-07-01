Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi

Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
01.07.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynayacakları Arjantin maçı hakkında konuştu. Maçın zor olacağını belirten Neves, ''Bence Arjantin’i 1-0 yeneriz.'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı son hızıyla sürerken, turnuvanın en dikkat çeken çıkışlarından biri Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves’ten geldi. 

CUMHURBAŞKANI NEVES'TEN ARJANTİN AÇIKLAMASI

Takımının dev turnuvadaki muhteşem performansını yakından takip eden Neves, yaklaşan kritik Arjantin mücadelesine dair iddialı açıklamalarda bulundu.

''ARJANTİN'İ 1-0 YENERİZ''

Son şampiyon karşısında işlerinin hiç de kolay olmadığını itiraf eden Cumhurbaşkanı Neves, yine de sahada büyük bir sürprize imza atacaklarına inandığını belirtti. Mücadelenin oldukça zorlu geçeceğini vurgulayan Neves, "Çok zor bir maç olacak ama bence Arjantin’i 1-0 yeneriz" diyerek takımına olan sonsuz güvenini dile getirdi.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, Lionel Messi, Jose Maria, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:31
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 00:14:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.