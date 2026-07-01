Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı son hızıyla sürerken, turnuvanın en dikkat çeken çıkışlarından biri Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves’ten geldi.

CUMHURBAŞKANI NEVES'TEN ARJANTİN AÇIKLAMASI

Takımının dev turnuvadaki muhteşem performansını yakından takip eden Neves, yaklaşan kritik Arjantin mücadelesine dair iddialı açıklamalarda bulundu.

''ARJANTİN'İ 1-0 YENERİZ''

Son şampiyon karşısında işlerinin hiç de kolay olmadığını itiraf eden Cumhurbaşkanı Neves, yine de sahada büyük bir sürprize imza atacaklarına inandığını belirtti. Mücadelenin oldukça zorlu geçeceğini vurgulayan Neves, "Çok zor bir maç olacak ama bence Arjantin’i 1-0 yeneriz" diyerek takımına olan sonsuz güvenini dile getirdi.