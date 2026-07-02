İsmail Köybaşı'dan futbola veda - Son Dakika
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İsmail Köybaşı'dan futbola veda

İsmail Köybaşı\'dan futbola veda
02.07.2026 20:18
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Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli ismin bundan sonraki süreçte kulüp bünyesinde farklı görevlerde yer alacağını da açıkladı.

Türk futbolunda uzun yıllar forma giyen İsmail Köybaşı, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. 

İSMAİL KÖYBAŞI FUTBOLU BIRAKTI

Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı, Göztepe ile ise TFF 1. Lig şampiyonluğunu kazanan tecrübeli futbolcunun emeklilik kararı, Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyuruldu. 

İsmail Köybaşı'dan futbola veda

FARKLI GÖREVLERDE YER ALACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, İsmail Köybaşı'nın bundan sonraki süreçte kulüp bünyesinde farklı görevler üstleneceğini de açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı.

Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz.

İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir. Teşekkürler kaptan. Göztepe ailemizdeki yeni yolculuğunda başarılar, İsmail Köybaşı."

İsmail Köybaşı'dan futbola veda

''GÖZTEPE'DEKİ YOLCULUĞUNA DEVAM EDECEĞİ İÇİN MUTLUYUZ''

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbol kariyerini sonlandırmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Ankersen, Göztepe'ye verdiği katkılar nedeniyle tecrübeli isme teşekkür ederken, Köybaşı'nın bundan sonraki süreçte kulüp bünyesinde farklı görevler üstlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Profesyonel kariyerine adım attığı Gaziantepspor'dan sonra Beşiktaş'a transfer olan İsmail Köybaşı; Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve son olarak Trabzonspor formalarını giymişti.

İsmail Köybaşı, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Köybaşı'dan futbola veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Adamlığı futbolunada yansımış çok efendi bir sporcuydu...inşallah ahlaklı bir teknik direktör olarak hizmete devam eder... 2 0 Yanıtla
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