İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal\'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
02.07.2026 21:27
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Andre için harekete geçti. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Yeni sezonun kadro yapılanmasını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. 

FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın transfer listesinde ilk sırada yer alan ve kadrosunda görmeyi en çok arzuladığı Corinthians forması giyen Andre için harekete geçti.

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İKİ TARAF EL SIKIŞTI

Yapılan ilk yüz yüze görüşmede taraflar arasında büyük ölçüde el sıkışıldı. İsmail Kartal’ın oyun sisteminde kilit bir rol oynaması planlanan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’nin projesine ve sunduğu şartlara olumlu yanıt verdi. İlk temastan tam mutabakatla ayrılan sarı-lacivertlilerin, transferi resmiyete dökmek için kulübüyle olan son detayları pürüzsüz hale getirmeyi beklediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 2073 dakika sahada kalan 20 yaşındaki Andre, 5 gollük skor katkısı verdi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı - Son Dakika
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