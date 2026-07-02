Diyanet'ten Cami ve Kur'an Kurslarına Davet

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yarın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde, önümüzdeki pazartesi günü başlayacak kurslar için tüm çocuklar ve gençler camilere ve Kur'an kurslarına davet edilirken, "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cuma hutbesi, "Yaz Kur'an Kursları" başlığıyla yayımlandı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla çocukların bir eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz dönemine girdiklerinin hatırlatıldığı hutbede, "evlatların iyi bir eğitim almasının toplum ve gelecek için önem arz ettiği" belirtildi.

"Beden ve ruhun, dünya ve ahiretin birlikte imar ve ihya edilmesi gerektiği" vurgulanan hutbede, insanı gerçek anlamda değerli kılan unsurun bilgisiyle birlikte imanını, başarısıyla birlikte de ahlakını koruyabilmesi olduğu ifade edildi. Hutbede, Hz. Muhammed'in, "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır" nasihatiyle bu hususa dikkati çektiği aktarıldığı."

"TERTEMİZ DİMAĞLAR SAPKIN AKIMLARIN GİRDABINDA KAYBOLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Hutbede, modern çağın getirdiği olumsuzluklara ve çocukların karşı karşıya kaldığı tehditlere de değinildi. Anne babalara seslenilen hutbede, "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" denildi.

Bu tehditler karşısında çaresiz olunmadığı aktarılan hutbede, çarenin, akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti en güzel şekilde çocuklarla buluşturmak olduğu ifade edildi. Hutbede, "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" ayeti anımsatılarak, çocuklara helal haram hassasiyeti kazandırılması ile milli ve manevi değerleri özümsemelerine katkı sunulması gerektiği vurgulandı.

YAZ KUR'AN KURSLARI ÖNÜMÜZDEKİ PAZARTESİ BAŞLIYOR

Çocukların Kur'an-ı Kerim'i, Hz. Muhammed'in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerler ile örf ve adetleri öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarının önümüzdeki pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Kurslarda çocukların paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı ve sevgiyi yaşayarak öğrenmelerinin istendiği belirtilen hutbede, "Birlikte namaz kılmanın huzurunu, dua etmenin güzelliğini ve cami adabının inceliklerini idrak etsinler. Vatanımızın dirliği ve milletimizin huzuru için Kur'an'ın nuruyla aydınlansınlar. Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakıyla erken yaşta tanışsınlar. Gençlerimiz, zihinlerindeki sorulara, kalplerindeki arayışlara din görevlilerimizin rehberliğinde cevaplar bulsunlar. Bir ömür boyu iyiliklere omuz omuza yürüyecekleri arkadaşlıklar kursunlar" ifadelerine yer verildi.

"YAZ KUR'AN KURSUNDA BULUŞUYORUZ" ÇAĞRISI

Çocukların gönlüne küçük yaşlarda ekilen Allah sevgisinin, ömür boyu meyve verecek en kıymetli tohum olduğunun unutulmaması gerektiği ifade edilen hutbede, "Yaz Kur'an Kursunda Buluşuyoruz" çağrısıyla tüm çocuklar ve gençler camilere ve Kur'an kurslarına davet edildi. Hutbede, ayrıca anne babalardan da çocuklarının din, kültür ve camilerle olan bağlarını koruma noktasında daha fazla hassasiyet göstermelerinin beklendiği dile getirildi.