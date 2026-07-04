Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

04.07.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönmesi parti içinde çift başlılık krizine yol açtı. Özgür Özel ve ekibinin bu durumu reddettiği süreçte, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tarafını seçerek Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve Ekrem İmamoğlu tarafından atanan danışmanı kovduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan son siyasi gelişmeler, parti içindeki güç savaşlarını yeni bir boyuta taşıdı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararı ile parti yönetimine hukuken geri dönmesi ve "arındırma" sürecini başlatması, Özgür Özel ve ekibi tarafından kabul görmedi. Parti içinde fiili bir çift başlılığın yaşandığı bu karmaşık süreçte, milletvekilleri ve belediye başkanları da saflarını belirlemeye başladı.

BEŞİKÇİOĞLU TAVRINI BELİRLEDİ: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA

Süreçte tarafı merak edilen isimlerden biri olan Erdal Beşikçioğlu ile ilgili Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TV100 ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sinan Burhan, Beşikçioğlu'nun yaşanan liderlik krizinde tarafını netleştirdiğini aktardı. Burhan, "Erdal Beşikçioğlu kararını verdi; CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANINI KAVGA EDEREK İSTANBUL'A YOLLADI"

Sinan Burhan'ın paylaştığı kulis bilgisinin en dikkat çeken kısmı ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili olan boyuttu. Beşikçioğlu'nun, İmamoğlu'nun ekibine yönelik sert bir hamle yaptığını öne süren Burhan, "Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan gönderdiği danışmanla kavga ederek onu gönderdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • onur pari onur pari:
    Bu nasıl bir sıkıştır ya :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti
20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış 20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!
Maslak’taki çağrı merkezine baskın Avrupa’yı dolandıran çete yakalandı Maslak'taki çağrı merkezine baskın! Avrupa'yı dolandıran çete yakalandı
“Dezenflasyon sürecek“ diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı "Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
07:00
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
03:50
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
23:42
’İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye geçiyor’ iddiası
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası
22:49
Suriye’de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.