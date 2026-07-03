New York'ta Protesto: Tibetli Aktivist Kendini Yaktı - Son Dakika
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New York'ta Protesto: Tibetli Aktivist Kendini Yaktı

03.07.2026 09:58
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Birleşmiş Milletler önünde Tibet bayrağı bırakan aktivist Lobga Rangzen, kendini ateşe vererek hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önüne gelen bir şahıs, Tibet bayrağı ve protesto içerikli bildiriler bıraktıktan sonra kendini ateşe verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nin önünde korku dolu anlar yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 18.30 sıralarında yerleşke önüne gelen bir erkek, Tibet bayrağı ve protesto içerikli bildiriler bıraktıktan sonra kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan 52 yaşındaki şahıs, hızla olaya müdahale eden sağlık ekiplerince Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, protestocunun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerinde bulunan bildirilerin üzerinde "Çin, Tibet'ten çık" yazdığı belirtildi. Kendini ateşe vererek hayatını kaybeden kişinin bağımsızlık savunucusu Tibetli aktivist Lobga Rangzen olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Tibet'in statüsü tartışmalara konu olmuştu

Çin, 1950 yılında Tibet'e askeri müdahalede bulunmuş, 1951'de imzalanan 17 maddelik anlaşmanın ardından Pekin yönetimi bölge üzerindeki kontrolünü tesis etmişti. Tibet tarafı ise söz konusu anlaşmanın baskı altında imzalatıldığını savunmuştu. 1959'da Çin yönetimine karşı başlatılan Tibet ayaklanmasının sert bir şekilde bastırılmasının ardından ruhani lider Dalai Lama Hindistan'a sığınmış ve burada Tibet sürgün yönetimi kurulmuştu. Çin ise o tarihten bu yana Tibet üzerindeki kontrolünü sürdürmüştü. Tibet'in statüsü uluslararası alanda tartışmalara konu olmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, New York, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa New York'ta Protesto: Tibetli Aktivist Kendini Yaktı - Son Dakika

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