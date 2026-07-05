Güney Kıbrıs'ta KKTC Vatandaşına Saldırı - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta KKTC Vatandaşına Saldırı

05.07.2026 17:55
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Ayia Napa'da bir KKTC vatandaşı ağır yaralandı, entübe edildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ayia Napa kentinde kimliği belirsiz bir grup, 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırdı. Rum basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 06.00 sıralarında Ayias Mavris Caddesi'nde ağır yaralı halde bulunan kişinin Kıbrıs Türkü olduğu ve ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralının, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve entübe edildiği ifade edilen haberlerde, doktorların yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirdiği bildirildi. Haberlerde, olayın bir nefret suçu olup olmadığının titizlikle araştırılması gerektiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan KKTC vatandaşının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile İki Toplumlu Teknik Komite'nin yaralının ailesiyle ve hem kuzey hem de güneydeki yetkililerle temasa geçtiğini ifade etti. Erhürman, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nün de süreci yakından takip ettiğini kaydetti. Erhürman, yaralı vatandaşın sağlık durumu ile olayın hukuki boyutunun ilgili makamlar tarafından yakından izlendiğini belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, 3. Sayfa, Güvenlik, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kıbrıs'ta KKTC Vatandaşına Saldırı - Son Dakika

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