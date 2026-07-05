Fenerbahçe\'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe’nin yeni sezon yapılanmasını, transfer hamlelerini ve şampiyonluk şansını masaya yatırdı. Kadrodaki eksiklerin doğru hamlelerle kapatıldığını belirten Dilmen, taraftarı heyecanlandıracak bir iddiada bulundu.

''NOKTA ATIŞI İLERLİYOR''

Geride kalan sezonun ardından sarı-lacivertli taraftarların transfer beklentisinin net olduğunu ifade eden Dilmen, ''Fenerbahçe'de taraftara sorsanız herkes iki forvet ve Oosterwolde ile rotasyona girebilecek sol bek özellikli bir stoper istiyordu. Görünen o ki hem eski hem de yeni yönetimin planlaması bu doğrultuda aynı şekilde işliyor'' dedi.

''VEDAT MURIQI BEKLENTİLERİ AŞACAKTIR''

Forvet hattına yapılan takviyeleri değerlendiren ünlü yorumcu, golcü oyuncu Vedat Muriqi'in geri dönüşüne olumlu yaklaşarak, "Santrforlardan ilki geldi. Muriqi, Fenerbahçe’den sonra Lazio'da sıradan bir dönem geçirse de Mallorca'da kendini inanılmaz geliştirdi. Ben bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''KISA SÜREDE BİTECEK''

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood transferine de değinen Rıdvan Dilmen, "Greenwood isminin ortaya çıkması, tıpkı Kante transferinde olduğu gibi yönetimin üzerinde tatlı bir baskı yarattı. Geçtiğimiz sezonki performans verilerine baktığımızda harika bir hamle olacağını görüyoruz. Bu transfer kısa süre içerisinde bitecek. Böylece geçen yıl şampiyonluğun kaçmasındaki en büyük etken olan hücum hattı problemi tamamen çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

''SON YILLARIN EN YÜKSEK ŞAMPİYONLUK ŞANSI''

Fenerbahçe'nin eksik bölgelere doğrudan ilk 11'de oynayabilecek 4 kaliteli takviye yaptığını belirten ünlü futbol adamı, sözlerini iddialı bir öngörüyle noktaladı: "Yapılan hamleler sonucunda Fenerbahçe’nin bu sezon, son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek bir şampiyonluk şansına sahip olduğuna inanıyorum."