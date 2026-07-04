Kadir Yıldırım Şampiyonluğunu Maç Yapmadan Kazandı

Milli sporcu Kadir Yıldırım, Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hiç maç yapmadan şampiyon oldu.

Bolu'da 1-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda bir ilk yaşandı. Şampiyon sporcu Kadir Yıldırım, çeyrek finalden başladığı turnuvada, yarı final ve final maçlarında rakipleri çıkmadığı için hiç maç yapmadan 32. kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti

Yıldırım, WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda üst üste elde ettiği şampiyonluklarla altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını da elinde bulunduruyor. - İSTANBUL