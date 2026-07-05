Pendik'te Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te Düğün Konvoyuna Ceza

Pendik\'te Düğün Konvoyuna Ceza
05.07.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te düğün konvoyu sebebiyle trafiği tehlikeye atan 6 sürücüye 290 bin lira ceza kesildi.

PENDİK'te düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, sanal medya da paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 6 sürücüye toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz'da Pendik Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda çekildiği belirlenen ve sanal medya da paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, sürücülerin araçlarıyla konvoy oluşturarak kol halinde ilerlediği, diğer araçların geçişini zorlaştırdığı, düğün konvoyu nedeniyle trafik akışını kısmen engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 6 sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Pendik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
09:47
9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 13:00:19. #7.13#
SON DAKİKA: Pendik'te Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.