CHP Gençlik Kolları'ndan Gürsel Tekin'in toplantısına pankartlı protesto - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan Gürsel Tekin'in toplantısına pankartlı protesto

06.07.2026 00:41
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"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyumluk görevi sona eren Gürsel Tekin, Avcılar'daki toplantısında CHP Gençlik Kolları’nın "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" pankartı ve "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganlı protestosuyla karşılaşırken; söz konusu pankartın Tekin’in kendi sosyal medya paylaşımındaki fotoğraflarda da yer alması dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan ve ardından gelen "mutlak butlan" kararıyla görevinden ayrılmak zorunda kalan Gürsel Tekin, Avcılar'da kendi partisinin gençlik kolları tarafından protesto edildi.

BİNAYA DEV PANKART ASILDI

CHP Avcılar Gençlik Kolları üyeleri, Gürsel Tekin’in toplantı yaptığı salonun hemen karşısındaki binaya "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" yazılı dev bir pankart astı. Pankartın asılmasının ardından sokakta toplanan partili gençler, Tekin'in kayyum sürecine gönderme yaparak, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!" sloganları attı. Sokakta yankılanan sloganlar toplantı çevresinde hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

KENDİ PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFTA DA PROTESTO PANKARTI ÇIKTI

Yaşanan protestonun ardından CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Umut Baran Sonbahar, eyleme ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olayın en dikkat çeken detayı ise Gürsel Tekin’in kendi sosyal medya hesabından yaşandı. Tekin, Avcılar'daki toplantıya dair takipçileriyle paylaştığı fotoğraflarda, kendisine karşı asılan protesto pankartını fark etmeyerek paylaşımına dahil etti. 

Gürsel Tekin, İstanbul, Avcılar, Güncel, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Gürsel Tekin CHP Gençlik Kolları'ndan Gürsel Tekin'in toplantısına pankartlı protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları'ndan Gürsel Tekin'in toplantısına pankartlı protesto - Son Dakika
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