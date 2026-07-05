ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi

ABD Başkanı Trump\'ın konvoyundaki araçlar Ankara\'da görüntülendi
05.07.2026 22:32  Güncelleme: 22:34
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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirveye katılacak 32 liderden ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı zırhlı makam araçları ve helikopter parçaları, askeri bir nakliye uçağıyla havalimanına indirildi. Kargo uçağından indirildikten sonra yola çıkan dev konvoy araçları, başkentteki bir akaryakıt istasyonunda vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. 

TRUMP'IN KONVOYUNDAKİ ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi. 

ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi

Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi - Son Dakika

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