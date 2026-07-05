Yunanistan'da Telefon Şakası Skandalı

Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'un, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi olmasının ardından muhalefet partileri ve eski Başbakan Antonis Samaras hükümete eleştiriler yöneltti.

Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) tarafından yayımlanan açıklamada, hükümetin olayı küçümsemeye çalıştığı belirtilerek, Dokos'un görevden alınması istendi.

PASOK, hükümetin "hibrit saldırı" açıklamasıyla olayı örtbas etmeye çalıştığını, görüşmenin ardından başka görüntü veya bilgi sızdırılıp sızdırılmadığının açıklanmasını talep etti.

Açıklamada, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı'nın yurt dışındaki temaslarının gizli bilgi niteliğinde olup olmadığı da sorgulanırken, Dokos'un görevden alınmasının "tek seçenek" olduğu belirtildi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yayımladığı açıklamada, yaşanan olayın ülkenin savaşa dahil olmasının doğurduğu güvenlik risklerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Açıklamada, Dokos'un görüşmede Ukrayna'nın savaş faaliyetlerine anlayış gösterdiği ve hükümetin ülkeyi savaşa dahil ettiği ileri sürüldü.

Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA) yapılan açıklamada da hükümetin "güvenlik" söylemine rağmen devlet mekanizmasının ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade edildi.

Açıklamada, "Hükümet güvenliği sağlama vaadiyle iktidara geldi ancak bugün ülke için bir güvensizlik unsuruna dönüşüyor." ifadesi kullanılarak hükümetten kapsamlı açıklama yapması ve siyasi sorumluluk üstlenmesi istendi.

Eski Başbakan Andonis Samaras da konuya ilişkin kısa açıklamasında, "Sayın Dokos hala görevinin başında mı?" ifadelerini kullanarak hükümetin olay karşısındaki tutumunu eleştirdi.

Yunanistan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'a, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılmıştı.

Dokos, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov zannettiği Rus komedyenle çevrim içi görüşme yapmış, Ukrayna'daki savaş ve NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Vovan&Lexus" olarak tanınan Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un yayımladığı kayıtta, Dokos'un Umerov zannettiği kişiyle yaklaşık 12 dakika görüntülü görüştüğü görülüyor.

Mega televizyonuna konuşan Rus komedyenler Kuznetsov ve Stolyarov, Dokos'u hedef almak gibi özel bir planlarının olmadığını, Baltık ve Balkan ülkelerindeki ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptıkları şaka görüşmeleri kapsamında kendisine de elektronik posta gönderdiklerini belirtti.

Komedyenler, Yunan hükümetinin olayın "yapay zeka destekli hibrit saldırı" olduğu yönündeki açıklamalarını reddederek, Dokos'u yalnızca bir e-posta hesabı ve makyaj kullanarak kandırdıklarını söyledi.

Rus komedyenler, "Bir Gmail hesabından gönderilen elektronik postayla bir ülkenin ulusal güvenlik genel sekreteriyle görüşme ayarlanabiliyorsa, bu güvenlik prosedürlerinde sorun olduğu anlamına gelir. Ülkenizin ulusal güvenlik prosedürleri adına üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Videonun yayımlanan bölümünde gizli bilgilerin çıkarıldığı iddialarına ilişkin ise komedyenler, yalnızca yayın açısından ilgi çekmeyen bölümlerin kurguda çıkarıldığını, Yunan makamlarınca gizli kabul edilebilecek bilgilerin ne olduğunu bilmediklerini belirtti.

Yunan hükümeti ise yaptığı açıklamada, olayın "ileri yapay zeka teknolojisi kullanılarak güvenlik protokollerine sızılan hibrit nitelikli bir saldırı" olduğunu savunmuş, görüşmede gizli veya devlet sırrı niteliğinde herhangi bir bilginin paylaşılmadığını bildirmişti. Ayrıca iletişim güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir programın başlatıldığı açıklanmıştı.