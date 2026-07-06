Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış - Son Dakika
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Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış

Rudi Garcia\'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz\'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan\'daymış
06.07.2026 00:16
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Belçika Futbol Federasyonu, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi karşısında şaşkınlık içinde olduklarını açıkladı. Federasyon, FIFA'nın kararının disiplin talimatı ve Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği ile çeliştiğini savundu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da konuyla ilgili konuşarak, "ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış. Şaka olarak kırmızı kart cezalısı bir oyuncu oynayacak'' dedi.

Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını bildirdi.

BELÇİKA'DAN CEZANIN ERTELENMESİNE TEPKİ

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir." denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'ndeki, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir." maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirdi.

RUDI GARCIA'DAN SERT AÇIKLAMA

Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da ABD ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuyla ilgili konuşarak, "ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış. Şaka olarak kırmızı kart cezalısı bir oyuncu oynayacak.'' sözlerini sarf etti. 

Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış

NE OLMUŞTU? 

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

MAÇ NE ZAMAN?

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

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Son Dakika Dünya Kupası Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış - Son Dakika
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