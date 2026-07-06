Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
06.07.2026 01:13
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay’dan sevenlerini kahreden haber geldi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Göktay, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gelişmeyi tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Nedim Saban duyurdu. Göktay’ın durumunu yakından takip eden Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Bu paylaşımdan saatler sonra ise usta oyuncudan acı haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 80 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkesin Zihni hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur.  Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi."

HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen geçici olarak huzurevine yerleşen Zihni Göktay, Ocak ayında talihsiz bir kaza geçirerek kalça kemiğini kırmış ve ameliyat masasına yatmıştı.

Huzurevinde kalma kararını büyük bir olgunlukla karşılayan ve "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" diyen 80 yaşındaki usta sanatçının Maltepe'deki hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tiyatro dünyası, Lüküs Hayat’ın efsanevi Rıza’sından gelecek umutlu haberleri bekliyor.

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Zihni Göktay, öğrenimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Sanat yaşamına ilk adımını 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ile Eminönü Halkevi'nde amatör olarak attı. Profesyonel tiyatro kariyerine ise 1964 yılında başladı.

1964 ile 1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev alan usta sanatçı, 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları ailesine katıldı. Burada uzun yıllar boyunca birçok oyunda sahne alan Göktay, özellikle komedi alanındaki başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazandı. Sanat yaşamı boyunca 72'yi aşkın tiyatro oyununda rol üstlendi.

Tiyatronun yanı sıra radyo alanında da önemli çalışmalara imza atan Göktay, 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu Şubesi'nde hem yönetmen hem de oyuncu olarak görev yaptı. Aynı dönemde çok sayıda filmde seslendirme sanatçısı olarak çalışan usta isim, ilerleyen yıllarda yalnızca rol aldığı yapımlarda kendi karakterini seslendirmeyi tercih etti.

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Sahne kariyerinde Kanlı Nigar, Sarıpınar 1914, Pembe Konağın Gelinleri, Resimli Osmanlı Tarihi ve Lüküs Hayat gibi Türk tiyatrosunun önemli eserlerinde rol alan Göktay, başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Sinemada ise 1976 yapımı Tosun Paşa filminde canlandırdığı Ruhi karakteri, Meraklı Köfteci'ndeki Deli Kaleci ve Hababam Sınıfı: Merhaba ile devam filmlerindeki Üçbuçuk Yusuf rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra Döngel Karhanesi, Fahriye Abla, Atla Gel Şaban ve Çıngıraklı Top gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Televizyon ekranlarında da uzun yıllar yer alan Zihni Göktay; Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, Koçum Benim, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası ve Üvey Baba başta olmak üzere pek çok sevilen dizide farklı karakterleri başarıyla canlandırdı.

Zihni Göktay, Kültür Sanat, Nedim Saban, Ameliyat, Maltepe, Magazin, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Zihni Göktay Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Güneş Murat Güneş:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 0 0 Yanıtla
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