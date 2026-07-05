"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel hesabı ile İletişim Başkanlığının resmi hesaplarından yapılan ilk paylaşımların ardından kampanya, yalnızca 30 dakika içinde on binlerce kullanıcıya ulaştı ve sosyal medya platformlarının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Kampanyaya kabine üyeleri, milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi. #GeleceğinMührü etiketi kısa sürede trend listelerinde ilk sıraya yükselirken, son dönemin en yüksek etkileşim alan sosyal medya kampanyalarından biri olarak öne çıktı.

DURAN: TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN AKTÖRLERİNDEN BİRİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ara buluculuktan insani yardımlara kadar pek çok alanda küresel diplomasinin önemli aktörlerinden biri olduğunu belirtti. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak Türkiye'nin, küresel sistemdeki etkisini her geçen gün artırdığını ifade eden Duran, "Adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve iş birliğinin adresi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLARDAN PEŞ PEŞE DESTEK PAYLAŞIMLARI GELDİ

Kampanyaya kabinedeki birçok bakan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin köklü geçmişinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı vizyonunu geleceğe taşıdığını vurgularken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise her yatırımın ve eserin geleceğe bırakılan kalıcı bir iz olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin diplomasi, barış ve iş birliğinin merkezi olmayı sürdürdüğünü ifade ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de milli irade ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"HER ESER GELECEĞE VURULAN BİR MÜHÜR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise üretim, ihracat ve ekonomik bağımsızlık hedeflerinin Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin artık yalnızca küresel gelişmeleri takip eden değil, ticaret ve üretimde yön veren ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

TARIM VE GÜVENLİK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlaması ve tarımsal başarıların Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar arasında bulunduğunu belirterek üreticilerin emeğinin ülkenin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise güvenli şehirler, güçlü devlet yapısı ve afetlere hazırlık çalışmalarının Türkiye'nin geleceğine bırakılan en önemli miraslardan biri olduğunu ifade ederek, "Gelecek beklenmez, inşa edilir. Geleceğin mührü Türkiye'dir." mesajını paylaştı.

KAMPANYA SOSYAL MEDYADA REKOR ETKİLEŞİME ULAŞTI

Farklı kesimlerden binlerce kullanıcının katılımıyla büyüyen #GeleceğinMührü kampanyası, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında en çok konuşulan gündem başlıklarından biri oldu. İlk 30 dakikada on binlerce paylaşımın yapıldığı kampanya, son bir ayın en yüksek etkileşim alan dijital iletişim çalışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.