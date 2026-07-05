250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

250. yıl kutlamalarında Trump\'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
05.07.2026 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada komünizme karşı sert mesajlar verdi. "Amerika asla komünist bir ülke olmayacak" diyen Trump, komünizmi "kanser" olarak nitelendirirken, seçim güvenliğine ilişkin SAVE America Act'in kabul edilmesi çağrısında bulundu. Konuşma, fırtına nedeniyle gecikmeli başlarken kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen kutlamalarda on binlerce kişiye hitap etti. Şiddetli hava koşulları nedeniyle gecikmeli başlayan konuşmasında Trump, ülkesinin geçmişine övgüler dizerken komünizme yönelik sert ifadeler kullandı.

"AMERİKA ASLA KOMÜNİST BİR ÜLKE OLMAYACAK"

National Mall'da yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin 250 yıldır dünyanın "umudu, vaadi, ışığı ve gururu" olduğunu söyledi.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Komünizmin ABD için tehdit oluşturduğunu savunan Trump, "Amerika asla komünist bir ülke olmayacak. Komünizm kaybetmeye mahkumdur ve her zaman öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan askerlerinin dünyanın farklı bölgelerinde komünizme karşı mücadele ettiğini belirterek, "Bu tehdidin yeniden Amerika'da ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

"KANSER GİBİ, HIZLA KESİLİP ATILMALI"

Trump, bir gün önce Mount Rushmore'da yaptığı konuşmadaki mesajlarını yineleyerek komünizmi "kanser"e benzetti. "Komünizm bir kanser gibidir. Hızla kesilip atılması gerekir." diyen Trump, bu konuyu ara seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getireceğinin sinyalini verdi.

SEÇİM YASASI ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasında Kongre'ye de çağrıda bulunan Trump, oy kullanırken fotoğraflı kimlik ibrazını ve seçmen kaydında vatandaşlık belgesi zorunluluğunu öngören SAVE America Act'in kabul edilmesini istedi.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Ayrıca geçmişte kendisine yönelik hükümet uygulamalarına da göndermede bulunan Trump, "Bu ülkede ifade özgürlüğü, din özgürlüğü ve hukuk önünde eşitlik var. Her ne kadar bana çok iyi davranılmamış olsa da..." ifadelerini kullandı.

KONUŞMA FIRTINA NEDENİYLE GECİKTİ

Şiddetli fırtına nedeniyle kutlama alanı tahliye edilirken, Trump'ın konuşması yaklaşık 1 saat 45 dakika gecikmeli başladı. Başkan, "Gerekirse sabah 04.00'te bile konuşurdum. Bugün 4 Temmuz, başka bir gün olmaz." diyerek bekleyen kalabalığa teşekkür etti.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Konuşmanın ardından Trump ve eşi Melania Trump, kabine üyeleri ve aile fertleriyle birlikte düzenlenen havai fişek gösterisini izledi. Organizasyonda Potomac Nehri çevresinden 800 binden fazla havai fişek ateşlendi.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor
Tekirdağ’da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı
Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi

07:55
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye’nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
07:42
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
01:49
Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı
Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı
23:43
Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu
Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu
22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
20:57
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale
Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 08:22:58. #.0.2#
SON DAKİKA: 250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.