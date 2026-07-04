Trump\'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Başkent Ankara'nın üst düzey güvenlik tedbirleriyle hazırlandığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. 7 ve 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek dev organizasyona, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 32 ülkenin lideri katılacak. Zirvenin en çok merak edilen ismi olan Trump'ın Ankara programının detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

TRUMP 7 TEMMUZ'DA GELECEK

ABD Başkanı Trump hem zirve hem de ikili temaslar için 7 Temmuz'da Ankara'ya iniş yapacak. Beraberindeki yaklaşık bin kişilik dev kadro ise hazırlıkları tamamlamak üzere günler öncesinden başkente gelecek. ABD liderinin güvenliğinden ve lojistiğinden sorumlu olan özel ajanlar ile saha ekipleri, Trump gelmeden önce Ankara'da konuşlanarak kullanılacak rotaları, güvenlik çemberlerini ve konvoy düzenini milimetrik olarak planlayacak.

İLK DURAK ANITKABİR

ABD Başkanı, Ankara'daki temaslarına ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayacak ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de düzenlenecek resmi bir törenle ağırlayacak. Trump'ın makam aracına Külliye'ye giriş güzergahında atlı birlikler eşlik edecek.

ÖNEMLİ KONULAR MASADA

Resmi karşılama töreninin bitmesiyle liderler önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası toplantılara geçilecek. Kritik zirvenin masasında; Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için tedarik edilecek F-110 motorlarının satışı, Ankara'nın F-35 projesine yeniden dahil olması ile Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeler gibi hayati meseleler yer alacak. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte Erdoğan ve Trump'ın çeşitli mutabakatlara imza atarak kameralar karşısına geçmesi öngörülüyor.

Trump'a eşlik edecek heyette ABD Savunma Bakanlığı ve NATO'dan sorumlu üst düzey sivil ve askeri yetkililer de yer alacak. Diğer yandan, zirveye paralel olarak Ankara'da gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Forumu'nun takvimi de kesinleşti. Zirvenin ilk gününde ATO Congresium'un ev sahipliği yapacağı forumun açılışını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. İsveçli Saab, Avrupalı Airbus ve Amerikalı Northrop Grumman gibi havacılık ve uzay devlerinin yanı sıra Türk savunma sanayisi şirketlerinin de boy göstereceği etkinlikte, firmalar arası yeni iş birlikleri görüşülecek ve stratejik anlaşmalara imza atılacak. Forumun gece saatlerine dek sürmesi planlanıyor.

TRUMP, NATO ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zirve öncesinde Trump, ABD'nin NATO içindeki mali yükü tek başına sırtladığı yönündeki klasikleşmiş eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medya platformları üzerinden müttefiklerine yüklenen ABD Başkanı, hem İttifak'ın bütçe dağılımını hem de üyelerin İran savaşı esnasındaki tavırlarını sert bir dille eleştirdi. 2014 ile 2025 yılları arasında ABD'nin 999 milyar dolarlık devasa bir harcama yaptığını belirten Trump; İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya'nın katkılarını sayarken, Almanya ve diğer bazı ülkelerin bütçe paylarının "çok düşük" kaldığını savundu. Trump, bir başka paylaşımında ise şu sözleri kaydetti: "Karşılıklı bir ilişki ortada yokken, ABD'nin bu tek taraflı yolda tek başına ilerlemeye devam etmesi tam bir saçmalık. Onlar bizim yanımızda durmadılar!"