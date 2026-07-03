Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Cristiano Ronaldo\'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat
03.07.2026 16:16
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo fırtınası esiyor. Takımının kazandığı penaltı öncesinde topun başına geçen Ronaldo'nun tam topa vuracağı esnada "Bismillah" dediği öne sürüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası eleme turları nefes kesen anlara sahne olurken, Portekiz ile Hırvatistan arasındaki dev randevu unutulmaz bir finale imza attı. Portekiz'in geriye düştüğü ve büyük bir baskı hissettiği kritik anlarda sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımını son 16 turuna taşıyarak gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 

PENALTI KULLANIRKEN ''BİSMİLLAH'' DEDİ İDDİASI

Karşılaşmanın kırılma anı, Portekiz'in yenik durumda olduğu dakikalarda kazandığı penaltı vuruşu oldu. Ağır bir stres altında beyaz noktanın başına geçen 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın, vuruşu yapmadan önceki odaklanma anı kameralara yansıdı. Cristiano Ronaldo'nun penaltıyı kullanmadan hemen önce dudak hareketleriyle "Bismillah" dediğini öne süren görüntüler, kısa sürede viral oldu ve dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Yoğun baskıya rağmen hata yapmayan tecrübeli süperstar, takımına beraberliği getirdi. 

Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

41 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Hırvatistan filelerine gönderilen bu gol, sadece beraberliği değil futbol tarihine geçecek muazzam bir rekoru da beraberinde getirdi. 41 yaş 147 günlük olan Cristiano Ronaldo, bu golle birlikte Dünya Kupası eleme turları tarihinde gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu unvanını tek başına elde etti.

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Son Dakika Dünya Kupası Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sedat özdemir sedat özdemir:
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