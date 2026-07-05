Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
05.07.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinde gerçekleştirilen stratejik seyir füzesi, topçu ve elektronik harp sistemlerine yönelik testleri yerinde izledi. Testlerin ardından geminin iki ay içinde donanmada aktif göreve alınmasını isteyen Kim, ülkenin caydırıcılık kapasitesi ve muharebe kabiliyetinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin yeni nesil savaş gemilerinden 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinde gerçekleştirilen silah sistemleri testlerini denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, gemide bulunan nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik seyir füzesi başta olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin testlerini yakından izledi.

Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

STRATEJİK FÜZE VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ TEST EDİLDİ

Denemeler kapsamında stratejik seyir füzesinin yanı sıra topçu sistemleri ateşlenirken, elektronik harp sistemleri ile hedef tespit ve bilgi işleme kabiliyetleri de değerlendirildi.

Testlerin, destroyerde bulunan farklı silah sistemlerinin muharebe koşullarındaki etkinliğini doğrulamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

"İKİ AY İÇİNDE GÖREVE BAŞLASIN" TALİMATI

Silah testlerinin ardından Kim Jong-un, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinin denemelerinin tamamlanmasını ve iki ay içinde Kuzey Kore donanmasında aktif göreve başlamasını istedi.

Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Kim ayrıca ülkenin caydırıcılık kapasitesini ve muharebe kabiliyetini güçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması talimatını verdi.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Test, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor
Tekirdağ’da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı

09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:02
Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu
Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu
08:56
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
08:30
Araç sahiplerine kötü haber Motorine okkalı bir zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
08:19
250. yıl kutlamalarında Trump’tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
07:55
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye’nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
07:42
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 09:59:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.