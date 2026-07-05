Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz - Son Dakika
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Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Yunanistan\'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
05.07.2026 12:32
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlı bir çatışma beklemediklerini belirterek, "Hiçbir koşulda savaş öngörmüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyleyen Miçotakis, NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeleri halinde yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu gündeme getireceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan haber platformu Liberal'e verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve olası askeri gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çeken Miçotakis, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ancak bunun bir savaş beklentisi anlamına gelmediğini söyledi.

"HİÇBİR KOŞULDA SAVAŞ ÖNGÖRMÜYORUZ"

Türkiye ile silahlı bir çatışma beklemediklerini vurgulayan Miçotakis, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir koşulda savaş öngörmüyoruz. Kimsenin Yunanistan'ın egemenliğine meydan okumayı aklından bile geçirmemesi için caydırıcılığımızı güçlendirmek zorundayız."

Yunanistan'ın önceliğinin bölgesel istikrar olduğunu dile getiren Miçotakis, iki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HER ZAMAN HAZIRIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu söyleyen Miçotakis, Türkiye ile iletişim kanallarının korunmasının önemine işaret etti.

Miçotakis, "Coğrafya bizi farklılıklarımıza rağmen barış içinde birlikte yaşamaya mahkum ediyor. Türkiye ile her zaman mümkün olan en güçlü konumdan müzakere edeceğim." dedi.

NATO ZİRVESİNDE GÜNDEM DENİZ YETKİ ALANLARI

Miçotakis, yaklaşan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi halinde gündeme yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu getireceğini açıkladı.

Yunan lider, daha önce Ankara'daki temaslarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayan 1995 tarihli casus belli kararını doğrudan gündeme getirdiğini de hatırlattı.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz - Son Dakika

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