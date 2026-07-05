Hamaney\'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

İran'da eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri sürüyor. İran devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud Hamaney'in babalarının ve saldırıda hayatını kaybeden dört aile ferdinin tabutları başında cenaze namazı kıldığı görüldü.

Görüntülerde Mesud Hamaney'in gözyaşlarını kefiyesiyle sildiği anlar dikkat çekti. Üç kardeşin, savaşın ardından ilk kez kamuoyu önünde görüntülendiği belirtildi.

YENİ DİNİ LİDER TÖRENLERE KATILMADI

Mart ayında babasının yerine geçtiği belirtilen yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney ise cenaze törenlerinde yer almadı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Mücteba Hamaney'in babasını hedef alan saldırıda yaralandığını ve yüzünde kalıcı iz bırakan yaralar oluştuğunu öne sürdü.

New York Times ise Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle cenaze törenlerine katılamadığını aktardı.

AİLEDEN 5 KİŞİ İÇİN TÖREN

Eski dini lider Ali Hamaney'in tabutunun yanında saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen kızı, damadı, gelini ve 14 aylık torununun tabutları da yer aldı.

Törenlerde aile fertleri ve yakınlarının tabut başında dua ettiği görüldü.

7 MİLYON KİŞİ METROYU KULLANDI

İran metrosundan yapılan açıklamaya göre, cenaze törenlerine katılmak isteyen yoğun kalabalık nedeniyle cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar yaklaşık 7 milyon yolculuk gerçekleştirildi.

BİR HAFTALIK CENAZE PROGRAMI HAZIRLANDI

İran yönetimi, Ayetullah Ali Hamaney için bir haftalık cenaze programı hazırladı. Program kapsamında pazartesi günü Tahran'ın merkezinde milyonların katılması beklenen büyük bir yürüyüş düzenlenecek. Salı günü cenazeler Kum kentine götürülecek, çarşamba günü ise tabutlar uçakla Irak'a nakledilecek.

Necef ve Kerbela'da düzenlenecek törenlerin ardından Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı yeniden İran'a getirilecek ve Meşhed kentinde toprağa verilecek.