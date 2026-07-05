Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu - Son Dakika
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Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Hamaney\'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
05.07.2026 12:03
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İran'da İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için cenaze törenleri sürüyor. Hamaney'in üç oğlu savaş sonrası ilk kez görüntülenirken, yeni dini lider Mücteba Hamaney kamuoyu önüne çıkmadı. Reuters, Mücteba'nın saldırıda yaralandığını ve yüzünde kalıcı iz bırakan yaralar oluştuğunu öne sürerken, New York Times güvenlik gerekçesiyle cenazeye katılmadığını yazdı. Cenaze programının bir hafta süreceği açıklandı.

İran'da eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri sürüyor. İran devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud Hamaney'in babalarının ve saldırıda hayatını kaybeden dört aile ferdinin tabutları başında cenaze namazı kıldığı görüldü.

Görüntülerde Mesud Hamaney'in gözyaşlarını kefiyesiyle sildiği anlar dikkat çekti. Üç kardeşin, savaşın ardından ilk kez kamuoyu önünde görüntülendiği belirtildi.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

YENİ DİNİ LİDER TÖRENLERE KATILMADI

Mart ayında babasının yerine geçtiği belirtilen yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney ise cenaze törenlerinde yer almadı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Mücteba Hamaney'in babasını hedef alan saldırıda yaralandığını ve yüzünde kalıcı iz bırakan yaralar oluştuğunu öne sürdü.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

New York Times ise Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle cenaze törenlerine katılamadığını aktardı.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

AİLEDEN 5 KİŞİ İÇİN TÖREN

Eski dini lider Ali Hamaney'in tabutunun yanında saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen kızı, damadı, gelini ve 14 aylık torununun tabutları da yer aldı.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Törenlerde aile fertleri ve yakınlarının tabut başında dua ettiği görüldü.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

7 MİLYON KİŞİ METROYU KULLANDI

İran metrosundan yapılan açıklamaya göre, cenaze törenlerine katılmak isteyen yoğun kalabalık nedeniyle cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar yaklaşık 7 milyon yolculuk gerçekleştirildi.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

BİR HAFTALIK CENAZE PROGRAMI HAZIRLANDI

İran yönetimi, Ayetullah Ali Hamaney için bir haftalık cenaze programı hazırladı. Program kapsamında pazartesi günü Tahran'ın merkezinde milyonların katılması beklenen büyük bir yürüyüş düzenlenecek. Salı günü cenazeler Kum kentine götürülecek, çarşamba günü ise tabutlar uçakla Irak'a nakledilecek.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Necef ve Kerbela'da düzenlenecek törenlerin ardından Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı yeniden İran'a getirilecek ve Meşhed kentinde toprağa verilecek.

Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

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Son Dakika Güncel Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu - Son Dakika

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