Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Türkiye'nin turizm bölgelerinde son dönemde sıkça gündeme gelen fahiş fiyat tartışmalarına oldukça ilginç bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez tartışma konusu bir restoran menüsü veya plaj giriş ücreti değil; bir işletmenin tuvalet kullanım bedeli oldu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde bir mekana giden gençler, karşılaştıkları manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek durumu gözler önüne serdi.

"500 TL BORÇ VER, GİRECEĞİM"

Görüntülerde, işletmenin tuvalet kapısına asılan kağıtta büyük harflerle yazılmış şu ifadeler yer alıyor: "Müşteri harici tuvalet kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR. Kullanım ücreti: '500 TL'"

Karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençlerin kendi aralarındaki trajikomik diyalog da kameraya yansıdı. Videoyu çeken kişinin durumu göstererek "Müşteri olmazsan 500 lira verirsin" demesi üzerine, kadının gülerek "500 lira verir misin? 500 borç ver, gireceğim" şeklinde espriyle karşılık vermesi izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Videonun üzerine düşülen "Zama noktayı koyan işletme" notu ise durumun ironisini net bir şekilde ortaya koydu.

CAYDIRICILIK MI FIRSATÇILIK MI?

Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanarak artan tatil beldelerinde, işletmeler genellikle dışarıdan gelen yoğun kullanımı engellemek ve temizliği koruyabilmek adına bu tarz "caydırıcı" tabelalara başvurabiliyor. Ancak tuvalet kullanımı için belirlenen 500 TL'lik bedel, sosyal medya kullanıcıları tarafından caydırıcılıktan ziyade "orantısız" ve "fırsatçılık" olarak nitelendirildi.