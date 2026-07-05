1,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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1,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

1,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
05.07.2026 09:47
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Kağıthane'de 9. kattan düşen Doruk Efe, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAĞITHANE'de, Orkun G.'nin (35) 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere 'Oğlum nefes alıyor mu?' diye sorarak sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı. Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'OĞLUM NEFES ALIYOR MU?'

Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kağıthane, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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