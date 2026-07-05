Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları - Son Dakika
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Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel\'in masasındaki anket sonuçları
05.07.2026 13:50
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Metropoll'ün "Türkiye'nin Nabzı - Haziran" anketinde, mutlak butlan kararının ardından ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP ile Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ayrı ayrı ölçüldü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özel'in yeni partisi yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 27 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise yüzde 5 ile barajın altında kaldı.

Yeni parti hazırlıkları kapsamında kamuoyu araştırmalarını yakından takip eden CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in masasına, Metropoll Araştırma tarafından hazırlanan " Türkiye'nin Nabzı - Haziran" anketi sunuldu. Ankette, mutlak butlan kararının ardından ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP ile Özel'in kuracağı yeni parti ayrı ayrı değerlendirilirken, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Metropoll Araştırma'nın hazırladığı kapsamlı genel seçim anketinde, mutlak butlan kararının ardından ilk kez CHP'nin mevcut yönetimi ile Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ayrı seçenekler olarak seçmene soruldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ İLK SIRADA

Ankete göre, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından Özgür Özel'in kuracağı yeni parti yüzde 33,8 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Aynı ankette AK Parti'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 27 olarak ölçüldü.

Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ BARAJIN ALTINDA

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin ise ankette barajın altında kaldığı görüldü. Araştırmaya göre, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra dahi yüzde 5 seviyesinde kaldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Özgür Özel'in yeni partisi: Yüzde 33,8

AK Parti: Yüzde 27

DEM Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 6,6

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si: Yüzde 5

İYİ Parti: Yüzde 4,5

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

Anahtar Parti: Yüzde 2,3

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, MetroPOLL, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları - Son Dakika

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