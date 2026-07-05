Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı

Mert Hakan Yandaş\'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
05.07.2026 14:23
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Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcunun mücadeleci kimliği ve kulübe olan bağlılığının kararda etkili olduğunu belirtirken, Mert Hakan Yandaş'ın asgari ücret esasları doğrultusunda yeni kontrata imza attığını duyurdu.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın geleceğine ilişkin merak edilen kararı duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur." ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRET ESASLARIYLA İMZA ATTI

Fenerbahçe, açıklamasında Mert Hakan Yandaş'ın kulübe olan bağlılığına da vurgu yaptı. Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun "Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığını" duyurdu. Kulüp, futbolcuya yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

AYRILIK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Sezon sonunda sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ın geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. Tecrübeli futbolcunun kulüpte kalabilmek için sembolik ücretle oynamaya hazır olduğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamayla taraflar arasında 1 yıllık yeni anlaşma sağlandığı kesinlik kazandı.

Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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