Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Rodri\'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
06.07.2026 21:22
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, zorlu maçta Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz ile karşı karşıya gelecek. İspanyol futbolcu Rodri'nin Portekiz maçından önce yapılan antrenmanlarda kaydedilen görüntüsü dikkat çekti. Yıldız ismin önce burnunu karıştırdığı, daha sonrasında da aynı parmağını ağzına götürdüğü görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde gündem oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Rodri'nin formasını giydiği İspanya ile Cristiano Ronaldo’lu Portekiz, erken final niteliğindeki dev maçta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 

RODRI'DEN ÇOK KONUŞULACAK GÖRÜNTÜ

Kritik mücadele öncesinde iki takımda da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, İspanyol yıldız Rodri’nin antrenmanda kameralara yansıyan bir görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.

BURNUNU KARIŞTIRDI, PARMAĞINI AĞZINA SOKTU

Başarılı orta saha oyuncusunun idman esnasında önce burnunu karıştırdığı, hemen ardından ise aynı parmağını ağzına götürdüğü anlar anbean kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan ve büyük yankı uyandıran bu ilginç görüntüler büyük ses getirdi. 

Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Dünya Kupası, Portekiz, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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