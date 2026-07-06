Trump\'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa\'ya indi, hemen çay ikram edildi

Başkent Ankara, güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm detayların titizlikle planlandığı dev bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra binlerce diplomat, gazeteci ve davetliyi ağırlayacak.

ABD HEYETİNDEN İLK GELEN SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI OLDU

Zirve öncesi başkente ulaşan ilk üst düzey isimlerden biri olan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey, Esenboğa Havalimanı'nda karşılanarak kendisine çay ikram edildi.

BAŞKAN TRUMP YARIN GELİYOR: MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Zirvenin en çok beklenen isimlerinden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı yarın Esenboğa Havalimanı'na teker koyacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle gerçekleşecek bu resmi ziyaretin önemine dikkat çekti.

Duran'ın açıklamasına göre Ankara’da yapılacak ikili görüşmelerde, iki müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulacak.

Genel zirve oturumlarında ise NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları ve ittifakın geleceğine ilişkin stratejik hedefler ele alınacak.

56 BİNİ AŞKIN PERSONELLE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÇEMBERİ

Katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanlarının hizmet vereceği dev organizasyon için Ankara genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Başta Trump'ın ineceği Esenboğa Havalimanı ve liderlerin toplanacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi olmak üzere güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda ilave tedbirler uygulanırken; organizasyonun güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 kişilik dev bir ordu görev yapıyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDE DEV ULUSLARARASI MEDYA MERKEZİ

Zirvenin kalbinin atacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı salonları ve ikili görüşme alanları son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi. Dünyanın gözünün çevrileceği bu etkinlik için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde dev bir Uluslararası Medya Merkezi oluşturuldu.

Yerli ve yabancı basın mensuplarına hizmet verecek merkezde bin 800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası kuruldu. En büyüğü 500 kişilik olan 11 basın toplantısı salonunun yer aldığı merkezde, yayıncı kuruluş TRT de 96 kamera ve 18 canlı yayın aracıyla 26 farklı noktadan yayın yapacak. Organizasyon boyunca protokol, sağlık, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde binlerce kişi görev alarak zirvenin kusursuz geçmesini sağlayacak.