Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül'e ertelendi

Ekrem İmamoğlu\'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül\'e ertelendi
06.07.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi. Bir sonraki celse 29 Eylül’e ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül'e ertelendi.

CASUSLUK DAVASI DEVAM EDİYOR

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, bazı partililer izleyici olarak yer aldı. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, duruşmada söz alarak, İmamoğlu'nun diploma davasıyla bu davanın aynı saate denk geldiğini belirtti.

Diploma davasında bekledikleri evrakın mahkemeye geldiğini söyleyen Demir, İmamoğlu'nun o davada söz konusu evrakla ilgili konuştuktan sonra bu duruşmaya getirilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin talebi kabul etmesi üzerine İmamoğlu, jandarma ekiplerince alt kattaki salonda görülen diploma davasının duruşmasına götürüldü.

SANIKLARIN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Devam edilen casusluk davasının duruşmasında ise cumhuriyet savcısı, çeşitli kurumlardan istenilen evrakların dönüşünün beklenmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme de tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin TL’lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL’lik klima faturası 2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti 4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

20:55
Görüntüler Norveç’ten değil Alanya’dan Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 21:13:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.