4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti - Son Dakika
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4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti

4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti
05.07.2026 23:56
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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, bu kez tehlikeli bir olaya neden oldu. Chicago'ya iniş için alçalan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağa, uçuşun son anlarında bir havai fişeğin isabet etmesi büyük paniğe neden oldu. Pilotların soğukkanlı müdahalesi sayesinde uçak güvenli şekilde piste indirildi.

ABD'nin Chicago kentinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan olay, havacılık güvenliği açısından endişe yarattı. Atlanta'dan Chicago'ya sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada havai fişekle temas etti. Olayda yaralanan olmazken, uçak güvenli şekilde piste inerek teknik incelemeye alındı.

OLAY İNİŞ SIRASINDA YAŞANDI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine ve hava trafik kontrol kayıtlarına göre, Delta Air Lines'ın 1076 sefer sayılı Airbus tipi yolcu uçağı, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının sürdüğü sırada Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na yaklaşırken havai fişekle temas etti.

Yerel saatle 20.40 sıralarında meydana gelen olay sırasında uçağın yaklaşık 60 ila 75 metre irtifada olduğu, çevredeki yerleşim alanlarından yoğun şekilde havai fişek atıldığı belirtildi.

PİLOTLAR TELSİZDEN KULEYE BİLGİ VERDİ

Hava trafik kontrol kayıtlarına yansıyan telsiz konuşmalarında, pilotların daha önce havai fişeklerin uçuş koridoruna tehlikeli derecede yakın bölgelerden ateşlendiği konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

Kısa süre sonra kuleyle irtibata geçen kokpit ekibi, "Uçağımıza az önce bir havai fişek isabet etti." bilgisini paylaştı.

Pilotlar, ilk değerlendirmelerinde darbenin uçağın alt kısmında meydana geldiğini düşündüklerini belirterek, uçağın park pozisyonuna ulaştıktan sonra detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE PİSTE İNDİ

Yaşanan olaya rağmen kokpit ekibi acil durum ilan etmeden iniş prosedürünü sürdürdü. Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı ve normal prosedürlerle park alanına çekildi.

Olayda yolcular ya da mürettebat arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

DELTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından açıklama yapan Delta Air Lines, uçağın alçalma sırasında bir havai fişekle temas etmiş olabileceğini doğruladı.

Şirket, güvenlik prosedürleri kapsamında uçağın geçici olarak seferden çekildiğini ve yeniden hizmete alınmadan önce kapsamlı teknik kontrolden geçirileceğini duyurdu.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Uzmanlar, özellikle büyük kutlamalar sırasında kontrolsüz şekilde kullanılan havai fişeklerin alçak irtifada seyreden uçaklar için ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Chicago'da yaşanan son olay da havaalanları çevresinde havai fişek kullanımına ilişkin güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Delta Air Lines, Chicago, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD 4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti - Son Dakika

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