NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası - Son Dakika
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NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

08.07.2026 18:23
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Ankara'nın ev sahipliği yaptığı tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin kusursuz organizasyonu ve misafirperverliği takdir toplarken, liderler için özel olarak hazırlanan isme özel kalem ve defterler zirvenin en çok konuşulan ince detaylarından biri oldu.

Küresel diplomasi trafiğinin kalbinin attığı Ankara'daki dev zirvede, kritik savunma ve strateji kararlarının yanı sıra liderlere sunulan özel hediyeler de zirveye damga vurdu. Türkiye, misafir ettiği 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına hem zihinsel hem de estetik anlamda unutulmayacak iki ayrı sürpriz hazırladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİŞİSEL HEDİYE

Zirvenin en dikkat çeken diplomatik jestlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, zirveye katılan tüm liderlere şahsi hediyesi olarak "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" (Cesaretin Politikası: Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi) adlı eseri takdim etti.

NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

İngilizce olarak hazırlanan ve Türkiye'nin yakın tarihini, siyasi dönüşümünü ve kritik karar anlarını konu alan kitabın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi imzasını taşıyan özel bir mektup da yer aldı. Erdoğan mektubunda liderlere şu sözlerle seslendi:

"Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir."

NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

MASALARDA İSME ÖZEL KALEM VE DEFTER SETLERİ

Diplomatik hediye trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde liderlerin masalarına, her birinin adı ve unvanına özel olarak tasarlanmış prestijli kalem ve defterler yerleştirildi.

Zirve toplantısı öncesi kameralara yansıyan detaylara göre, liderlerin masalarına bırakılan isme özel prestijli hediyelerin dağılımı şu şekilde oldu:

ABD Başkanı Donald Trump: Üzerinde ismi yazılı şık bir kırmızı kalem ile üzerinde "Beyaz Saray" (White House) ibaresi yer alan kalın siyah bir kalem.

NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Üzerinde isminin yer aldığı zarif bir yeşil kalem ve kahverengi kapaklı defter.

NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Üzerinde isminin kazılı olduğu kırmızı kalem ve gri tasarımlı defter.

NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Kendi ismini taşıyan kırmızı bir kalem ile siyah renkli özel defter.

NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası

Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem NATO Zirvesi'ne özel hazırlandı! Liderlere Türkiye hatırası - Son Dakika

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