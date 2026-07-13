AHBAP soruşturması sonrası gözler ABB\'ye çevrildi! İlk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmanın ardından kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında geçmişte imzalanan protokol yeniden tartışma konusu oldu. Gündemdeki iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında AHBAP Derneği ile imzalanan Ortak Hizmet Protokolü'ne ilişkin kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

PROTOKOL 2022'DE İMZALANDI

ABB, söz konusu protokolün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edildiğini, 26 Eylül 2022 tarihinde ise yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Açıklamada, protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmediği, AHBAP Derneği'nin ilgili alanda herhangi bir faaliyette bulunmadığı ifade edildi.

Belediye, yapılan çok sayıda resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini belirterek, bu nedenle protokolün Kasım 2025'te Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

BELGELER KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

ABB, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla protokole ilişkin resmi belgelerin de paylaşıldığını açıkladı. Açıklamada, sürece ait evrakların şeffaflık ilkesi doğrultusunda erişime açıldığı kaydedildi.