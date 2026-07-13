Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor - Son Dakika
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Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor

13.07.2026 14:34
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Transferin sessiz takımı Galatasaray ilk bombasını Lesley Ugochukwu ile patlattı. Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız futbolcunun İstanbul'a geliş saatini resmen açıkladı.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu İstanbul'a getiriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kiralık olarak kadroya katılması beklenen genç oyuncunun geliş saatini resmi bir bilgilendirmeyle duyurdu.

İSTANBUL'A İNİŞ SAATİ: 20.30

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, taraftarın merakla beklediği orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı kulüpten basın mensuplarına yapılan bilgilendirmede, Fransız oyuncunun uçuş detayları paylaşıldı. Açıklamada, "Lesley Ugochukwu’nun TSİ 20.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 resmi maça çıkan 2004 doğumlu Fransız orta saha, özellikle fizik gücü, savunma önündeki sertliği ve merkezdeki atletik profiliyle dikkat çekiyor. Fransa alt yaş milli takımlarında da görev alan genç yeteneğin kariyerinde Rennes, Chelsea ve  Southampton gibi takımlar yer alıyor.

Futbola Rennes altyapısında başlayan Ugochukwu, 2021 yılında A takıma yükseldi. Fransa Ligue 1'de Rennes formasıyla 60 maça çıkarak potansiyelini kanıtladı.

Başarılı performansının ardından 2023 yazında İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu ve ilk sezonunda 15 maçta süre aldı. 2024-2025 sezonunu Premier Lig ekiplerinden Southampton'da kiralık geçiren oyuncu, burada 26 lig maçında 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Chelsea ve Southampton deneyimlerinin ardından Burnley'ye transfer olan genç oyuncunun, kariyerine bir süre Galatasaray forması altında kiralık olarak devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor - Son Dakika

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