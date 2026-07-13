Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde su samurları görüntülendi.
Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren su samurları, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, su samurlarının yiyecek aradığı görüldü. Öte yandan su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Çevre › Dicle Nehri'nde Su Samurları Görüntülendi - Son Dakika
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