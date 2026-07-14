4 suç örgütüne şafak baskını! 12 ilde 74 gözaltı - Son Dakika
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4 suç örgütüne şafak baskını! 12 ilde 74 gözaltı

4 suç örgütüne şafak baskını! 12 ilde 74 gözaltı
14.07.2026 07:48
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İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti, silah ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları belirtilirken, bazı örgüt elebaşlarının yurt dışında olduğu ve haklarında kırmızı bülten bulunduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ayrı silahlı suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışma kapsamında sokak çetelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

YURT DIŞINDAKİ ELEBAŞLARI DA SORUŞTURMADA

Soruşturma kapsamında hedef alınan organize suç örgütlerinin elebaşlarının yurt dışında bulunduğu, bazıları hakkında ise kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Operasyonların, yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA ARANIYORLARDI

Şüphelilerin "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Mala zarar verme", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçları başta olmak üzere çeşitli olaylara karıştıkları tespit edildi.

74 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Organize suç örgütlerine yönelik başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 suç örgütüne şafak baskını! 12 ilde 74 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 suç örgütüne şafak baskını! 12 ilde 74 gözaltı - Son Dakika
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