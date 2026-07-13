Diyarbakır\'da 150 Küçükbaş Hayvan Zehirlendi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 150 küçükbaş öldü. Hayvanların tarım ilacı döküldüğü belirtilen göletteki sudan içip zehirlendiği öne sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi kırsal Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Resul Karadeniz'e ait 150 küçükbaş, gölet kenarına bırakılan tarım ilacı tankındaki suyun boşaltıldığı göletten su içip, zehirlendi. Hayvanların tamamı ölürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Çınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Hayvanların sahibi Resul Karadeniz ise olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi oldu.