Nihat Kahveci gözaltına alındı - Son Dakika
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Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
14.07.2026 11:43
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Dün akşam eşiyle gittiği restoranda tartışma yaşayıp eşine tokat atan eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı.

Milli takımın efsane isimlerinden, günümüzün spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci'yi darbettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddet olayı, spor camiasında şok etkisi yarattı. İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte yemek yemek üzere bölgedeki bir restorana gitti. İkili arasında masada otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı.

ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA ŞİŞE FIRLATTI 

Çift arasındaki gerginlik kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının da şahit olduğu iddia edilen olayda, Nihat Kahveci'nin eşine önce tokat attığı, hızını alamayarak masada bulunan bir şişeyi fırlattığı öne sürüldü.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

SARIYER EMNİYETİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ 

Mekandaki diğer müşterilerin ve çalışanların durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Restorana intikal eden güvenlik güçleri, olaylara müdahale ederek Nihat Kahveci'yi eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

SERBEST KALDI, EŞİNDEN AÇIKLAMA VAR 

Nihat Kahveci adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Eşi Fulya Sever Kahveci'den açıklama geldi. Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."

Nihat Kahveci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihat Kahveci gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    yakismadi be syn kahveci. severek dinleriz seni ama kadina şiddet cahil kitleye özgüdür. 11 2 Yanıtla
  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    Haydeee bi tek sen eksiktin 13 0 Yanıtla
  • Ali Güven Ali Güven:
    bir yerde kadın çıldırtmış olabilir durup dururken yemekte adam neden Tokat atsınki. 5 2 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    nihat iyi insandır ama son zamanlarda spor olayları yüzünden çok gergindi..duygusal bir insandır olaylardan fazla etkileniyor olan eşine ve ilişkisine olmuş.inşallah barışır huzurlu yaşarlar. 7 -1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim söz müzik m.k a 3 2 Yanıtla
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