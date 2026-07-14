Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek - Son Dakika
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Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

14.07.2026 10:21
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta, "Cezaların alt ve üst sınırını artırıyoruz, 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlemenin detaylarını paylaşan Usta, "kasten öldürme" gibi ağır suçlara bulaşan 15-18 yaş arasınsaki çocuk suçlulara müebbet hapis cezası verilebileceğini kaydetti.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI NELER?

Usta'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazi Meclisimiz bünyesinde kurulan, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştur. 

Bu teklifin hazırlanması sürecinde söz konusu rapordan da istifade etmek suretiyle kıymetli komisyon üyelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda hazırladığımız teklifi bugün sizlerin huzurunda ifade etmek istiyoruz. 

Bu anlayışla hazırlanan teklifin ülkemiz, milletimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

"7 FARKLI KANUNDA DEĞİŞİKLİK"

Kıymetli basın mensupları. Teklif ile 7 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme öngörülmekte olup yürütme ve yürürlük hükümleri dahil toplam 18 maddeden oluşmaktadır. 

Teklifte suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, kişilerin can güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi, infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunması ve daha etkin rehabilite edilebilmesine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır. 

CEZALARIN ALT VE ÜST SINIRI ARTIRILIYOR

Şimdi size teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Çocukların suça karışması yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur.

Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan artış, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu kapsamda teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır. 

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMAYACAK

Ayrıca kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hâkimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. 

15-18 YAŞ GRUBUNA DA MÜEBBET HAPİS GELİYOR

Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların, saydığım şartların gerçekleşmesi halinde yine hâkimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş olmaktadır. 

Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde hâkime takdir yetkisi verilerek daha az ceza indirimi uygulanabilmesine ve ceza almalarına imkân sağlanmaktadır. 

Yine Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Teklifte çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezaların alt ve üst sınırları da artırılmaktadır. 

EBEVEYNLERE VERİLECEK CEZALAR DA ARTACAK

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

ÇOCUK EĞİTİM EVLERİNDEN DOĞRUDAN CEZAEVİNE

Kıymetli basın mensupları. Teklifte çocuklar bakımından infaz sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler de getiriyoruz. Bu kapsamda çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infaza başlanmasına ve iyi hâlli olduklarının tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılmalarına imkân veren düzenleme yapılmaktadır."

Leyla Şahin Usta, Leyla Şahin Usta, AK Parti, Güncel, Çocuk, Tck, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Memo Memo:
    15 yaşındaki çoçuk ne bilsin ne yaptığını..kensiniz diyorsunuz çoçuk demekki çoçukmuş daha 0 3 Yanıtla
  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Evlilik yaşıda indirilmeli o zaman. 16, 17 yaşında bir insan evlenemez diye kanun var nasıl bir eşeklik bu ? 0 0 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Aile de aynı şekilde cezalandırılmadan pek etkisi olmaz. İş aile de bitiyor. 0 0 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    geç kalınmış karar 0 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Hakimin taktir yetkisini kaldırın, suistimallere neden oluyor. 0 0 Yanıtla
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