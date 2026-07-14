Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları - Son Dakika
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Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları

14.07.2026 13:09
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesiyle ilgili dosya hakkında açıklama yaptı. Gürlek, gözaltına alınanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanların da bulunduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine gitmek üzere Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopterle havalanmıştı. Helikopter, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keş Dağı bölgesinde düşmüş; Yazıcıoğlu ile birlikte BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu acı olayın ardından açılan dosya, 12 Haziran’da işlemlerin devam etmesi amacıyla Ankara başsavcılığına gönderildi. Olayın yankıları sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞÜPHELİLER ARASINDA FETÖ İLE İLTİSAKLI OLANLAR VAR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltıların gerçekleştiğini belirten Bakan Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var." dedi. 

Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?” sorusuna ise "Evet, var." yanıtını verdi.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; soruşturma kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ile 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçlamalarıyla ilgili Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 25 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 2'sinin zaten cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu kaydedildi. Firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Akın Gürlek, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Peki muhalefet Fetönün araştırılması için önerge verdiğinde niye araştırılmasın diye redd ediyorsunuz. Bir korkumu var, ucu bir yerlere değer diye. 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    temizeller savcisi helal olsun devam 0 1 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    KESİNLİKLE AYNEN ÖYLE 0 0 Yanıtla
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