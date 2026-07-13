Bahçeli haklı mı çıktı: Herkes bu sözlerini paylaşıyor - Son Dakika
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Bahçeli haklı mı çıktı: Herkes bu sözlerini paylaşıyor

13.07.2026 16:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması ve Haluk Levent’in gözaltına alınmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin daha önce Ahbap Derneği’ne yönelik sert eleştirileri yeniden gündem oldu.

Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği’ne yönelik başlatılan soruşturma, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent’in gözaltına alınması ve ortaya çıkan yeni detayların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce Ahbap Derneği’ne yönelik sert eleştirileri yeniden gündem oldu.

"AKBABA GİBİ KANAT ÇIRPMAKTADIRLAR"

MHP Lideri Bahçeli, derneği 'Akbaba'ya benzeterek, devleti "acz içinde gösterdiklerini" ifade etmişti.

Bahçeli, söz konusu eleştirisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da Ahbap’çılar ve Babala’cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müptezellik kimin harcı, kimin haddir?"

AHBAP SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Haluk Levent ve Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner dahil 20 kişi, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındı.

Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Bahçeli, Haluk Levent, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Bahçeli haklı mı çıktı: Herkes bu sözlerini paylaşıyor - Son Dakika

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