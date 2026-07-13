FETÖ Üyesi Yasin K. Çamaşır Makinesinin Arkasında Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ Üyesi Yasin K. Çamaşır Makinesinin Arkasında Yakalandı

13.07.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü Yasin K., gizlendiği evde yakalandı.

KÜTAHYA'da hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K., gizlendiği evde çamaşır makinesinin arkasındaki bölmede yakalandı. 6 yıldır firari olan Yasin K.'nin örgüt içerisinde sözde 'köyler abisi' olduğu belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan, örgüt içerisinde sözde 'köyler abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yasin K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takip sonucunda, uzun süredir çeşitli adreslerde gizlendiği belirlenen FETÖ hükümlüsü Yasin K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmana geldiği tespit edildi.

Ekipler, Yasin K.'nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.'nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti. Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

Yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Yasin K.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Üyesi Yasin K. Çamaşır Makinesinin Arkasında Yakalandı - Son Dakika

15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:33:29. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ Üyesi Yasin K. Çamaşır Makinesinin Arkasında Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.