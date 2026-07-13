Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'tan görüşme talebim olmadı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'tan görüşme talebim olmadı

13.07.2026 21:35
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, 2016 yılında CHP'nin de destek verdiği, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin tartışmaları yeniden değerlendirdi. Daha önce "Pişman değilim" sözleriyle gündem olan Kılıçdaroğlu, bu kez Demirtaş'ın görüşme talebini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı, "Fırsat olduğunda yine ziyaret ederim" diyerek dikkat çeken mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında canlı yayınlanan özel röportajda Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlarken, Selahattin Demirtaş'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yıllardır tartışılan kararı yeniden değerlendirdi. Daha önce "Pişman değilim" sözleriyle gündem olan Kılıçdaroğlu, bu kez hem Demirtaş'ın görüşme talebini reddettiği iddialarına yanıt verdi hem de "Fırsat olduğunda yine ziyaret ederim" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BENİM ÖYLE BİR TALEBİM OLMADI"

Canlı yayında son dönemde kamuoyunda gündeme gelen "Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti" iddiaları da Kılıçdaroğlu'na soruldu.  CHP Genel Başkanı, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Benim öyle bir ziyaret talebim olmadı." ifadelerini kullandı.

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN DERİM"

2016 yılında CHP'nin de "evet" oyu verdiği milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın arkasında olduğunu yineleyen Kılıçdaroğlu, bugün de aynı görüşü savunduğunu söyledi.

"Ben vekil olsam, 'Dokunulmazlığımı kaldırın, mahkemeye gidip beraat edip geleceğim' derim." diyen Kılıçdaroğlu, o dönemde Selahattin Demirtaş'ın da dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediğini hatırlattı.

CHP kurultaylarında dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde kararlar bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, fezlekelerin Meclis'e gelmesiyle birlikte bu doğrultuda oy kullandıklarını belirtti.

"YANLIŞ OLAN TUTUKLANMASIYDI"

Dokunulmazlıkların kaldırılması ile tutukluluk sürecinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yanlış olan şuydu; dokunulmazlığı kaldırılan bir insanın tutuklanması doğru değil. Dokunulmazlığı kalkar, tutuksuz yargılanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE "PİŞMAN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı başka bir televizyon programında da aynı konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 2016 yılında CHP'nin verdiği desteğin arkasında olduğunu belirterek, "Pişman değilim." ifadelerini kullanmıştı.

O açıklamasında, "Milletvekili fezlekeleri Meclis'e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterim. Benim ilkem budur." diyen Kılıçdaroğlu, buna karşın Selahattin Demirtaş'ın yıllardır tutuklu bulunmasını doğru bulmadığını söylemişti. Demirtaş'ı "siyasi tutuklu" olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini savunmuştu.

"FIRSAT OLDUĞUNDA YİNE ZİYARET EDERİM"

Kılıçdaroğlu, Demirtaş ile en son yaklaşık 1-1,5 yıl önce görüştüğünü de açıkladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye'nin sorunlarını ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Fırsat olduğunda yine ziyaret ederim Demirtaş'ı." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Selehattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'tan görüşme talebim olmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Yalan söylüyorsun yine Talebin oldu ama Demirtaş sana GELME demişti 3 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    hak hukuk adalet diyorsunuz peki elli iki vatandaşımız hakkı ne olacak yakınları olmayana kolay masum demek 0 0 Yanıtla
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