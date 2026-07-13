Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki - Son Dakika
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki

13.07.2026 12:31
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Kubilay Kaan Kundakçı’nnın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Mahkemde savunma yapmak için kürsüde bulunan sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Çok özür dilerim" diyerek savunmasına başladı. Salonda bulunan Kundakçı ailesi ise bunun üzerine, "Ne özrü? Sen egonu tatmin ettin. Ne özrü?" diyerek tepki gösterdi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ikinci duruşması gergin başladı. Savunması alınan sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, sanık kürsüsündeyken, "Çok özür dilerim" dedi. Kadayıfçıoğlu'nun bu sözlerine Kundakçı ailesi tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise aileyi uyardı.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart’ta rapçi Canbay’ın da içinde bulunduğu ve Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki
Kubilay Kaan Kundakçı

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen dava, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun yargılanmasına devam ediliyor.

AİLEDEN SERT TEPKİ 

Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, sanık kürsüne çıktıktan sonra, "Çok özür dilerim" dedi. 

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki
Alaattin Kadayıfçıoğlu

Kadayıfçıoğlu'nun bu ifadesi üzerine Kundakçı ailesi, "Ne özrü? Sen egonu tatmin ettin. Ne özrü?" diyerek, tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı ise salona dönerek, "Kendinize hâkim olun, yoksa sizi dışarı çıkartırım" uyarısında bulundu.

Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Başka söyleyecek sözüm yok" diyerek beyanını tamamladı.

"ALAADDİN CAHİL OLABİLİR AMA BEN VİCDANSIZ DEĞİLİM"

Sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise mahkemedeki beyanında, "Azmettirdiğime dair hiçbir delil yok. Alaaddin bu kadar cahil olabilir ama ben vicdansız değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben de bu olayın mağduruyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki
Aleyna Kalaycıoğlu (önde) - Annesi Zuhal Kalaycıoğlu (arkada)

ANNE KUNDAKÇI MAHKEMEDE İSYAN ETTİ

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı, mahkemede söz alarak sanıklara tepki gösterdi.

Anne Kundakçı, "Olayın anlatıldığı gibi olduğuna inanmıyorum. Herkes farklı anlatıyor. Dışarıdan ateş ediliyor, kimse 'dur' demiyor. Aleyna 'Kubilay kardeşim' diyordu ama Kubilay vurulduktan sonra arkasına bile bakmadı. Köpeğini merak etti ama Kubilay'ı merak etmedi. Aleyna kalleştir" dedi.

Anne Ülkü Kundakçı, gözyaşları içinde sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu için ise, "Alaaddin kim? Hangi cesaretle benim çocuğumun canını alıyor?" dedi. Anne Kundakçı, konuşması sırasında masaya vurarak tepkisini dile getirdi.

AİLELER ARASINDA TARTIŞMA

Sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, savunma sırasında kızının tahliye edilmesini ve kendisine verilmesini istedi.

Bunun üzerine Kundakcı ailesi tepki gösterdi. Anne Ülker Kundakcı, "Biz ne yapalım? Biz çocuğumuza sarılamıyoruz" diyerek karşılık verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zuhal Kalaycıoğlu, "Bir insanın namusuna bu kadar laf edilmez. Mahvettiniz hayatları" sözleriyle Kundakcı ailesine seslendi.

Kundakcı ailesi ise bu sözlere tepki göstererek, "Peki bizim çocuğumuzu geri verebilecek misiniz?" diye karşılık verdi.

İki aile arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından mahkeme başkanı iki tarafı da salondan çıkartı.

İstanbul, Mahkeme, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası gergin başladı: Özür dileyen sanığa aileden sert tepki - Son Dakika
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